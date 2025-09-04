De cara a las elecciones del domingo, Gabriela Azcoitía, candidata a concejal por Nuevos Aires, lideró una jornada de contacto directo con los vecinos en Plaza Mitre y una recorrida por el microcentro, acompañada por Ariel Bordaisco, integrantes de la lista y militantes. La actividad incluyó charlas con marplatenses y batanenses, además de la distribución de boletas y propuestas del espacio.

Durante la jornada, Azcoitía destacó que “Nuevos Aires llegó para escuchar, proponer y transformar Mar del Plata. Esa es nuestra forma: con la gente y para la gente”. Además, subrayó el valor de las urnas como expresión ciudadana: “Yo me comprometo por mi ciudad y el domingo Mar del Plata va a dar un mensaje en las urnas”.

La candidata resaltó que las propuestas de Nuevos Aires surgieron de un proceso de escucha activa que incluyó a colegios profesionales, emprendedores, clubes, comercios, el puerto, centros comerciales a cielo abierto, docentes, estudiantes, jóvenes, jubilados, víctimas de la inseguridad, la industria textil, el transporte, las TICs y organizaciones sociales.

“Cada propuesta que llevamos a los hogares tiene la voz de los vecinos. No son ideas en abstracto: son soluciones que nacieron de la realidad de cada familia, de cada comerciante, de cada trabajador”, afirmó Azcoitía.

Por su parte, Bordaisco destacó la importancia de la cercanía en la campaña: “Con Gaby demostramos que la cercanía es una acción clave, y creo que Nuevos Aires le devolvió la esperanza a los vecinos, que se sintieron escuchados por una mujer que tomó la decisión de comprometerse para ayudar a su ciudad, rodeada de gente común, trabajadores”.

En un mensaje final, Azcoitía compartió su trayectoria personal y su visión: “Fui y soy una profesional de los medios, y en ese camino aprendí a escuchar, a mirar la realidad con ojos críticos y a darle voz a quienes no la tenían. Viví a pleno en esta ciudad que amo, crié a dos hijos, y como tantas mujeres, también estuve sola. Hubo momentos en que la vida me golpeó fuerte, y me hizo caer. Pero acá estoy, de pie, con ganas y fuerzas”.

“Creo que el servicio público es la forma más noble de transformar el dolor en esperanza, la experiencia en oportunidades, y la vida en un propósito que se comparte”, concluyó la candidata.