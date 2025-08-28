La candidata a concejal por Nuevos Aires, Gabriela Azcoitía, mantuvo un encuentro con el Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires, acompañada por Ariel Bordaisco, en el marco del proceso de escucha que desarrolla junto a distintos sectores de la ciudad.

Ads

En la reunión, la institución bonaerense presentó una serie de propuestas orientadas a pensar en una Mar del Plata de 12 meses, mediante un turismo que trascienda la estacionalidad e incluya el turismo de reuniones, cultural y de naturaleza, con una base apoyada en la conservación del patrimonio. A su vez, destacaron la necesidad de generar empleos de calidad a partir de un turismo más diversificado, impulsar la articulación público-privada y abrir espacios de participación para construir una ciudad inclusiva, con opciones para distintos públicos y que siga siendo un faro a nivel turístico.

En la misma sintonía, la periodista valoró los aportes y reafirmó su compromiso: “La escucha no es un acto protocolar, sino que es la base para elaborar propuestas serias. Tomamos nota de lo que nos plantearon y la semana próxima lo vamos a reflejar en nuestras propuestas concretas para el Concejo”, sostuvo.

Ads

Por otra parte, la primera candidata a concejal ya recogió cerca de 6.000 sugerencias y propuestas de vecinos desde un código QR, y otras 4.000 desde un canal de Whatsapp que permite una vinculación inmediata con el equipo de trabajo.

Puede interesarte

De esta manera, Azcoitía cerró el ciclo de reuniones con diferentes sectores, como la pesca, el comercio, la producción, la industria textil, el transporte y clubes sociales y barriales, como también con referentes del modelo social de inclusión en clave de sujeto de derecho, la cultura, instituciones intermedias, centros comerciales a cielo abierto y de las industrias TICS, y mujeres profesionales, proteccionistas de animales, jóvenes emprendedores, y estudiantes de carreras terciarias y universitarias.

Ads

En paralelo, continuará el recorrido por los barrios, que ya alcanzó un total de 45 -ayer en Juramento y hoy en San Patricio-, y sumará más encuentros en los próximos días, con el objetivo de que la agenda vecinal también forme parte del plan de trabajo que la lista de Nuevos Aires llevará al Concejo Deliberante.