El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata, resaltando la relevancia de las elecciones legislativas provinciales.

Ads

“Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia, ya que sus resultados tienen efectos de todo tipo”, afirmó tras sufragar a la prensa.

Kicillof señaló que, si bien se registraron algunas demoras, estas ya fueron solucionadas, y destacó que el acto de votar es “democrático y de paz”. Asimismo, mencionó que estuvo en contacto con varios intendentes para garantizar que el proceso se desarrollara correctamente en todo el territorio bonaerense.

Ads

Puede interesarte

El gobernador subrayó que, en su rol, tiene la responsabilidad de supervisar la organización del comicio y advirtió que “no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, al referirse a la jornada electoral.

Consultado sobre qué aspectos evaluará una vez conocidos los resultados, Kicillof indicó que pondrá especial atención en los votos que obtenga cada fuerza política. Además, remarcó que el proceso se lleva adelante con normalidad y destacó la participación ciudadana como un factor clave para la consolidación democrática.

Ads

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires se desarrolla con monitoreo permanente de las autoridades y con la expectativa de que los comicios reflejen con transparencia la voluntad de los votantes.

Fuente: NA