La actividad central del mandatario será su participación en la cumbre Global Progressive Mobilisation, que se realizará en Barcelona y reunirá a referentes políticos de distintos países con el objetivo de articular respuestas frente al avance de corrientes conservadoras a nivel global.

Ads

En ese ámbito, Kicillof compartirá espacios con dirigentes internacionales como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes del progresismo, entre ellos Lula Da Silva y Gustavo Petro. La participación en estos encuentros busca posicionarlo en el escenario internacional y consolidar vínculos políticos en un contexto de creciente polarización ideológica.

Además, el gobernador mantendrá reuniones con ejecutivos de empresas españolas con presencia en la Argentina, con el objetivo de atraer inversiones y explorar fuentes alternativas de financiamiento para la provincia de Buenos Aires.

Ads

En paralelo, el gobernador desarrollará una agenda institucional en Madrid que incluirá encuentros con funcionarios europeos y la presentación de su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, además de entrevistas con medios locales. Formarán parte de la comitiva Carlos Bianco (ministro de Gobierno) y Cecilia Nicolini (diputada del Parlamento del Mercosur).

Durante la cumbre, Kicillof participará en paneles vinculados al multilateralismo, el orden global y el rol de los gobiernos locales frente a los desafíos internacionales. Entre las actividades previstas, se destacan exposiciones sobre las relaciones entre Europa y América Latina y debates sobre soluciones progresistas en un contexto de crisis global.

Ads

La visita se da en un contexto político en el que el gobernador busca ampliar su proyección más allá del ámbito provincial. La presencia en este tipo de foros internacionales se inscribe en una estrategia de posicionamiento que combina gestión, articulación política y visibilidad global de cara a los próximos años.