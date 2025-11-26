La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense emitió este martes dictamen al pedido de endeudamiento incluido en el Presupuesto 2026 del gobernador Axel Kicillof, que se tratará este miércoles en ambas cámaras de la Legislatura.

Ads

Para la aprobación del Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, el oficialismo cuenta con mayoría simple asegurada. Sin embargo, el endeudamiento requiere el apoyo de dos tercios de Diputados y Senado. El dictamen de comisión allana el camino, aunque desde el Ejecutivo se mantienen cautos luego de lo ocurrido el año pasado, cuando los proyectos no llegaron al recinto pese a obtener despacho.

Puede interesarte

El dictamen fue acompañado por todos los diputados de Unión por la Patria que integran la comisión: el presidente Juan Pablo De Jesús, Marcela Basualdo, Rubén Eslaiman, Carlos “Cuto” Moreno, Gustavo Pulti, Avelino Zurro y Micaela Olivetto. También sumaron su firma Martín Rozas (Unión y Libertad) y Gustavo Cuervo (Nuevos Aires).

Ads

El bloque peronista llegó unificado a la firma del dictamen tras semanas de tensión interna, en especial luego de las objeciones públicas de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la distancia que tomó el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, frente al reclamo. Finalmente, los sectores de Kicillof, el Frente Renovador, La Cámpora y los intendentes del Grupo AFA cerraron filas detrás del proyecto.

El texto que llegará al recinto incorporó cambios clave en la negociación: el Fondo de Asistencia Municipal será de libre disponibilidad y estará compuesto por el 8% del total del endeudamiento, y no de una sola de las líneas de crédito. Además, el Ejecutivo avanzará en la condonación de las deudas que los municipios mantienen con la Provincia por la asistencia otorgada durante la pandemia y para el pago de salarios y aguinaldos.

Ads

Puede interesarte

Otro punto central del acuerdo fue la decisión del Gobierno bonaerense de ampliar el directorio del Banco Provincia, una demanda de la oposición que se intensificó en los últimos días. Con la modificación de la carta orgánica, el cuerpo pasará de 8 a 12 integrantes, lo que garantiza más espacios para los bloques opositores y facilitó el aval político para avanzar en el endeudamiento.

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 14, mientras que el Senado lo hará a partir de las 19. Allí también se tratará la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni.

Aunque el oficialismo confía en que PRO, UCR y Coalición Cívica acompañarán al menos en Diputados, la expectativa está puesta en lograr los consensos necesarios para que el pedido de financiamiento obtenga los dos tercios requeridos.

Ads

Fuente: Infobae