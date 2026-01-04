En una jornada marcada por el impacto global de la captura de Nicolás Maduro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio para fijar una postura que lo posiciona no solo como jefe provincial, sino como el principal referente opositor con proyección nacional.

Kicillof apeló a la doctrina clásica de las relaciones exteriores argentinas para cuestionar el accionar de las fuerzas estadounidenses. “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial".

Para el mandatario bonaerense, la incursión militar en Caracas no es un hecho aislado, sino una amenaza para el resto del continente: “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”, advirtió.

La posición de Kicillof fue replicada por gran parte de su gabinete. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, fue más tajante al calificar la acción como una "intervención militar" que violenta la soberanía popular.

Sin embargo, el bloque del peronismo no mostró una unidad total. La nota discordante la dio el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aliado circunstancial de Javier Milei. Jaldo no solo celebró la captura, sino que elogió a Trump por “sacar a un dictador” y pidió que Estados Unidos continúe con estas acciones para “limpiar al mundo de terroristas y narcotraficantes”.

Fuente: Dib