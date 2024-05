El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió públicamente por primera vez a la situación que atraviesa el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien esta semana quedó procesado en una causa de abuso sexual contra una joven que se desempeñaba como su secretaria.

El mandatario provincial dijo que hay que dejar actuar a la Justicia y que él no sabe “cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal”. También destacó que Buenos Aires es la única provincia del país que cuenta con un ministerio de Mujeres y que su posición es “muy clara”.

Las declaraciones de Kicillof se dieron tras las actividades que encabezó este viernes en Coronel Pringles, a donde llegó para inaugurar el Centro de Estudios Universitarios N° 2 en el marco del programa Puentes y entrega 20 viviendas en el Barrio “Colectividades II”.

En una ronda de prensa con medios locales, el mandatario bonaerense también fue consultado por su presencia en La Matanza el último martes, una vez conocida la noticia del procesamiento del intendente matancero, lugar al que llegó a entregar patrulleros y se mostró junto al jefe comunal en un acto del que también participó la vicegobernadora, Verónica Magario. “Lo que digo es es que, si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función”, planteó.

El caso de Espinoza cobro vuelo político dentro y fuera del peronismo. Incluso el colectivo feminista de Actrices Argentinas había emitido un comunicado en el que exigían que tanto Kicillof como la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, se pronunciaran al respecto.

El intendente de La Matanza quedó procesado por abuso sexual y desobediencia, a raíz de una denuncia que había radicado en su contra una joven, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio en el año 2021.

La denuncia, que se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía porque la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción. Pero tras idas y vueltas, la jueza María Fabiana Galletti ordenó el procesamiento del jefe comunal del peronismo por “abuso sexual simple” y “desobediencia” ya que además el intendente rompió una perimetral que pesaba sobre él.

El procesamiento fue apelado por Espinoza, quien a través de un comunicado emitido por la dirección de prensa de su municipio, negó los hechos y aseguró que “debe dejarse sentado sin lugar a ninguna duda que se está ante una denuncia absolutamente falsa, tal como fue entendido por los fiscales en las dos ocasiones anteriores en las que pidieron el sobreseimiento en esta misma causa”.

El intendente también planteó que “sin incorporación de nuevas pruebas ni nuevos testimonios, precisamente en este momento del país, con los mismos elementos de juzgamiento y en el mismo expediente, sorpresivamente se sigue tramitando la causa”.

Espinoza apeló el procesamiento y la Cámara del Crimen fijó fecha para revisar dicho procesamiento: será el próximo 19 de junio. Ese es el plazo máximo que la defensa tiene para presentar lo que se conoce como memorial: un escrito en el que debe mantener la apelación y eventualmente ampliar sus fundamentos.

En la causa, la denunciante aportó audios en donde le relata los sucedido a Gustavo Cilia, la persona que intermedió para su ingreso a la municipalidad de La Matanza a las ordenes de Espinoza. Allí le detalla que el intendente le rompió la camisa y la tiró sobre la cama. “Me obligaba una y otra vez a bajarme el pantalón, me forcejeó. Me besó sin mi consentimiento. Me tiró en la cama, el tipo es grandote. Es hombre, yo soy una mujer. Me largué a llorar y no podía mas”.

El presidente Javier Milei también se refirió al tema. En el marco de una entrevista con LN+ dijo que el episodio se trata de “otro de los escándalos de doble vara del kirchnerismo, de repente no tienen problemas en perseguir gente inventándoles cosas y cuando aparecen los de la línea de ellos haciendo verdaderamente cosas aberrantes, protegen”.

La propia denunciante, Melody Rakaskaus, luego compartió algunas publicaciones en sus redes sociales en las que agradeció al presidente haberse referido al caso y replicó una nota en donde se reflejaba que el colectivo de Actrices Argentinas “disparó contra Estela Díaz y Kicillof”. Sobre eso, la denunciante escribió: “Gracias por el apoyo. Lo importante es estar presente. Gracias de corazón”.

