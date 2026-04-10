La actividad se desarrolló en el ámbito universitario, en el marco del lanzamiento del espacio científico y académico del Movimiento Derecho al Futuro, y contó con la participación de funcionarios, docentes, estudiantes e integrantes del sistema científico.

Ads

Durante su exposición, el gobernador describió un escenario crítico para la ciencia, la educación superior y la producción, al advertir que el país atraviesa un momento “muy oscuro” como consecuencia del ajuste impulsado a nivel nacional. En ese sentido, denunció un “ataque sin precedentes” contra las universidades públicas y el sistema científico, con impacto directo en salarios y presupuestos.

Axel Kicillof también cuestionó el modelo económico del Gobierno nacional, al que comparó con políticas aplicadas en etapas anteriores de la historia argentina. Incluso, definió el actual contexto como un “plan de destrucción masiva”, al sostener que combina un fuerte ajuste con una carga ideológica que busca deslegitimar a la educación pública.

Ads

En clave política, el gobernador retomó el concepto de las “nuevas canciones”, una consigna que ya había utilizado en otras intervenciones y que remite a la necesidad de construir nuevas herramientas y propuestas dentro del espacio. En ese marco, llamó a evitar disputas internas y pidió “no perder tiempo” en enfrentamientos dentro del peronismo.

El mensaje fue interpretado como un intento de ordenar el frente interno y consolidar una estrategia política común, en un escenario donde comienzan a delinearse posicionamientos y liderazgos de cara al próximo año electoral.

Ads