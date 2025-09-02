Axel Kicillof llamó a votar en PBA para “frenar al Gobierno”
En la recta final de la campaña bonaerense, el gobernador Axel Kicillof pidió a la militancia redoblar esfuerzos de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.
Durante un plenario del Movimiento Evita en Florencio Varela, sostuvo que “el pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande” y advirtió que “nos jugamos el futuro”.
Acompañado por funcionarios y dirigentes sociales, Kicillof señaló que el Gobierno nacional “es un producto de la derecha para ajustar a los sectores vulnerables” y llamó a llenar las urnas con votos de Fuerza Patria para poner un límite al oficialismo.
“Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha. El próximo 7 de septiembre tenemos que salir a la calle a convencer a nuestro pueblo”, enfatizó el mandatario provincial.
Del encuentro participaron el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, el dirigente Emilio Pérsico y ministros bonaerenses como Gabriel Katopodis y Andrés Larroque, además de referentes del espacio como Juan Manuel Abal Medina, Patricia Cubria y Cristina Álvarez Rodríguez.
Los oradores coincidieron en que la elección en la Provincia será determinante para marcarle un límite a la Casa Rosada y reclamaron a la militancia intensificar la campaña en los últimos días previos a los comicios.
Fuente: TN
