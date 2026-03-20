El acto se realizó en el Teatro Picadero y reunió a dirigentes, militantes y referentes del espacio, en lo que significó el desembarco formal del kicillofismo en territorio porteño, históricamente adverso al peronismo.

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Durante su discurso, el mandatario planteó la necesidad de construir una alternativa política amplia: “Hay que construir la alternativa que la Argentina necesita”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el objetivo del espacio es abrir un nuevo ciclo político en el país.

Kicillof insistió en que el Movimiento Derecho al Futuro no debe limitarse a una estrategia electoral inmediata, sino que apunta a consolidar una fuerza “fuerte y confiable” capaz de representar a una mayoría social. En ese sentido, señaló que el desafío no es solo oponerse al gobierno nacional, sino también combatir el “desánimo y la resignación” en la sociedad.

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El lanzamiento en CABA forma parte de una estrategia más amplia de expansión territorial del espacio, que busca posicionarse a nivel nacional de cara a 2027. El propio Kicillof promueve la construcción de una coalición amplia dentro del peronismo y otros sectores opositores, apostando a la unidad.

Acompañado por dirigentes como el ministro bonaerense Augusto Costa y la legisladora Berenice Iañez, el gobernador también hizo foco en la realidad porteña. Reconoció que la Ciudad ha sido “históricamente esquiva” para su espacio, pero planteó la necesidad de discutir un modelo productivo y social distinto para el distrito.

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Con este acto, Kicillof dio un paso más en la construcción de su proyecto político nacional, en un contexto de reconfiguración del mapa opositor y con la mira puesta en el escenario electoral de los próximos años.