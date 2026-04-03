El gobernador de la Provincia de Buenos Aires estuvo presente en la tradicional vigilia en Río Grande y luego en el acto central realizado en Ushuaia, junto a excombatientes, autoridades provinciales y nacionales, y ciudadanos que cada año rinden homenaje a los caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

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Durante su discurso, Kicillof subrayó que la causa Malvinas debe ser una política de Estado y cuestionó las posturas que promueven el olvido. “Nuestras islas no son un tema del pasado, tienen que ver con el presente, con el futuro y con los recursos que están en juego”, afirmó.

El gobernador también hizo hincapié en la necesidad de defender la soberanía nacional en distintos frentes, al tiempo que planteó críticas hacia el Gobierno nacional por su enfoque en materia de federalismo y política exterior. En ese sentido, sostuvo que la causa Malvinas debería unir a todas las fuerzas políticas, aunque consideró que actualmente no ocurre.

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Las actividades contaron con la presencia del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, en una foto que fue interpretada como un gesto de articulación política entre dirigentes con proyección nacional.

Además, el gobernador bonaerense remarcó la importancia de mantener viva la memoria de los caídos y acompañar a los veteranos, al tiempo que reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. “No hay mejor manera de honrar a los héroes que seguir luchando por nuestra soberanía”, expresó.

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