La convocatoria se da en un contexto de creciente preocupación por la situación económica en los municipios, marcada por la caída de la recaudación, el descenso del consumo y las dificultades financieras que atraviesan las administraciones locales.

Ads

Según trascendió, el objetivo del encuentro es evaluar de manera conjunta las consecuencias del ajuste económico y coordinar posibles respuestas frente a un escenario que, desde distintos sectores políticos, describen como crítico para las economías regionales.

El encuentro, que se convocó bajo la consigna “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, se realizará el jueves 26 a las 15.30 en La Plata, en el Salón Dorado de la Gobernación.

Ads

En particular, los intendentes vienen advirtiendo sobre el impacto directo de las políticas nacionales en las finanzas municipales, con menores recursos provenientes de la coparticipación y mayores demandas sociales en los territorios. Este combo tensiona la capacidad de gestión y obliga a redefinir prioridades en áreas sensibles como salud, asistencia social y obra pública.

La reunión busca generar un diagnóstico compartido sobre la situación económica en la provincia de Buenos Aires y avanzar en una agenda común que permita afrontar las consecuencias del programa económico nacional.

Ads