Un equipo de investigadores implementó transmisores GPS en ejemplares de tordo amarillo, una de las aves más amenazadas de la Argentina, con el objetivo de monitorear sus movimientos y fortalecer su protección.

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La especie atraviesa una situación crítica: se estima que su población no supera los mil individuos en todo el país, lo que la ubica en riesgo extremo de desaparición.

El trabajo se desarrolla desde hace años, especialmente durante la primavera, cuando especialistas, voluntarios y técnicos recorren el territorio para identificar zonas de nidificación. Una vez localizadas, se instalan campamentos para vigilar y proteger los nidos durante todo el período reproductivo.

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En la última campaña, realizada en Entre Ríos, se logró equipar a 25 aves adultas con dispositivos de menos de dos gramos, que permiten obtener coordenadas precisas sin alterar su comportamiento natural.

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El principal objetivo es conocer qué ocurre con la especie fuera de la etapa reproductiva, ya que aún se desconoce hacia dónde se desplaza durante el invierno. Esta información permitirá identificar áreas clave para su supervivencia.

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El tordo amarillo enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat por el avance de la actividad agrícola, el tráfico ilegal, el parasitismo de cría y la depredación de nidos.

Los datos obtenidos serán fundamentales para diseñar políticas más efectivas de conservación, en un trabajo conjunto que también promueve la participación de la comunidad para reportar avistamientos y colaborar con el monitoreo de la especie.