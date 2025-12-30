Minella Stadium S.A. informó que comenzaron las tareas preliminares en las áreas adjudicadas en el marco de la licitación vigente, como parte del proceso previo a la ejecución de las obras proyectadas. Los trabajos se desarrollan en el Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los sectores comunes del Parque de los Deportes.

Actualmente, el equipo técnico lleva adelante acciones de puesta en valor que incluyen la limpieza general diaria en el entorno de los estadios, con refuerzos posteriores a cada espectáculo o evento deportivo. También se avanza en la renovación de los sistemas de distribución de agua corriente y energía, junto con tareas de paisajismo en los espacios verdes del complejo.

De manera paralela, se iniciaron los trabajos de alambrado perimetral del Parque de los Deportes, una medida destinada a “fortalecer la seguridad” de quienes utilizan el predio para actividades deportivas y recreativas.

Desde la empresa aclararon que, en esta etapa del acuerdo concesionario, se encuentran autorizadas diversas tareas preventivas de seguridad y ordenamiento, entre ellas cerramientos parciales, cableados, mejoras en iluminación, pintura y señalética.

Las intervenciones no afectan el normal funcionamiento del Parque ni el desarrollo de sus actividades habituales. Por el contrario, “buscan mejorar” las instalaciones para que los vecinos puedan disfrutarlas en mejores condiciones. En los próximos pasos, se avanzará con la renovación integral de la iluminación en las áreas comunes y con la incorporación de elementos estéticos acordes al proceso de modernización del espacio.

El objetivo, señalaron, es que las áreas adjudicadas se consoliden como un espacio de encuentro, deporte, entretenimiento y disfrute para toda la familia, plenamente integrado a la vida cotidiana de la ciudad.