La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), continúa desarrollando el Programa de Mantenimiento y Acondicionamiento del Borde Costero, que abarca el sector comprendido entre la Base Naval y la rotonda de Constitución.

Durante el período octubre–noviembre, y en el tramo que va desde Juan B. Justo hasta el Torreón, se llevaron adelante diversas acciones destinadas a la puesta en valor del espacio público. En ese marco, se recuperaron y reinstalaron 62 bancos, se colocaron y/o acondicionaron 61 cestos dobles de residuos y se reemplazaron y/o repusieron 450 baldosas tipo Casino, propias del paisaje costero. En diciembre, los trabajos continúan hacia el corredor norte.

Las tareas incluyeron además la restauración de 20 pérgolas ubicadas a lo largo del frente marítimo, mediante trabajos de limpieza, lijado y pintura; el acondicionamiento de 96 canteros; la reposición de 10 adoquines faltantes y la reparación de dos fuentes ornamentales.

En relación al mobiliario urbano, se realizó una mejora integral de los bancos de madera, que fueron retirados y recuperados en los talleres de la Dirección de Espacios Públicos, donde se efectuaron tareas de limpieza, lijado, pintura y barnizado.

Durante el mes de diciembre, en tanto, se avanza con la puesta en valor del Corredor Norte, desde Libertad hasta Constitución. En ese sector ya se retiraron y reemplazaron 10 cestos que se encontraban oxidados y/o vandalizados, y se continúa con la pintura de más de 940 metros lineales de muretes correspondientes al paseo costero. Asimismo, se prevé la reparación de veredas en todo el tramo.

Mantenimiento de Fuentes

En cuanto al mantenimiento de las 13 fuentes distribuidas en la ciudad, además de las tareas habituales de limpieza, se concretó la puesta en funcionamiento de las bombas y la revisión de la instalación eléctrica en la fuente de la Plazoleta Borges. De igual modo, se refuncionalizó la fuente de Plaza Rocha, donde se realizaron trabajos sobre bombas, sistema eléctrico e iluminación. De esta manera, ambas fuentes patrimoniales recuperaron su valor ornamental y su aporte al paisaje urbano.

Plazoleta Molise

En otro orden, también se llevaron adelante tareas de puesta en valor de la Plazoleta Molise, ubicada en la intersección de Falucho y la costa. Allí se realizaron trabajos de hidrolavado, pintura de bancos de mampostería y mástiles, y el retiro de canteros móviles.

Área verde

Finalmente, cabe destacar las tareas diarias de mantenimiento del área parquizada y forestada en todo el sector costero, a cargo de los Departamentos de Espacios Verdes y de Poda, orientadas a preservar una de las postales más emblemáticas de la ciudad.

Estas acciones forman parte de la agenda operativa del Municipio destinada a preservar, embellecer y mantener en condiciones los espacios públicos, garantizando su uso seguro y responsable durante todo el año, y especialmente de cara a la próxima temporada de verano.