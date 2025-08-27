Con el objetivo de transformar espacios en desuso en áreas óptimas para la inversión y el desarrollo de empresas, la Municipalidad avanza con obras en la zona del Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación (Distrito TCI), delimitada por las calles San Martín, 3 de Febrero, Guido y Chile: realizan veredas, cruces accesibles, rampas, pasos peatonales, espacios de estar, además de la colocación de bolardos y mantenimiento general.

Los trabajos en el Sector A, comprendido por la avenida Luro entre San Juan y Jara, han finalizado en gran medida. Incluyen la construcción de veredas nuevas, el reacondicionamiento de las existentes, la creación de ocho cruces accesibles en intersecciones con calles transversales, rampas, pasos peatonales y espacios de estar, además del mantenimiento general del área.

En el Sector B, que abarca el paso a nivel de Jara entre Luro y 25 de Mayo, también se han completado importantes avances. Las tareas finalizadas contemplan la ejecución de veredas nuevas a ambos lados de Jara, rampas en las esquinas, cruces peatonales accesibles en la intersección con 25 de Mayo y el mantenimiento del equipamiento existente en el sector.

Actualmente, las obras continúan en el Sector D, delimitado por San Juan entre Luro y 9 de Julio. En esta zona se están desarrollando cruces con ensanches, la ampliación y ejecución de veredas en las esquinas de San Juan con 25 de Mayo y 9 de Julio, la construcción de rampas y la colocación de bolardos para mejorar la accesibilidad y seguridad.

Según indicaron, el Distrito TCI tiene como objetivo posicionar a General Pueyrredon como un referente en la Industria de la Economía del Conocimiento, promoviendo la “transformación digital” y el desarrollo del “sector tecnológico local”. Este nuevo espacio reunirá a empresas, emprendedores, instituciones educativas y actores del ámbito científico-tecnológico.

