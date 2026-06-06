Un hombre fue detenido acusado de haber ejercido violencia física y sexual contra su expareja, en el marco de una causa que investiga una serie de hechos denunciados por la víctima ante la Justicia.

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La medida fue concretada por efectivos policiales luego de que la fiscalía reuniera elementos de prueba considerados suficientes para solicitar la orden de detención. El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo realizado en la ciudad y permitió poner al acusado a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la investigación, la mujer denunció haber sufrido agresiones físicas y situaciones de abuso sexual en diferentes ocasiones durante el vínculo que mantenía con el imputado. Los hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia de género sostenida, motivo por el cual la causa fue abordada bajo los protocolos específicos previstos para este tipo de delitos.

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Tras la presentación de la denuncia, se realizaron distintas medidas probatorias, entre ellas entrevistas, peritajes y la recopilación de testimonios y documentación destinada a reconstruir lo ocurrido. Con esos elementos, la Justicia avanzó con la detención del sospechoso mientras continúa profundizando la investigación.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el acusado será sometido a las instancias procesales correspondientes, incluida la declaración indagatoria, donde podrá responder a las acusaciones que pesan en su contra.

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Por su parte, la víctima recibe acompañamiento y asistencia a través de los organismos especializados en violencia de género, mientras se mantienen vigentes las medidas de protección dispuestas por la Justicia para resguardar su integridad.

La causa continúa en etapa de instrucción y los investigadores no descartan incorporar nuevas pruebas o testimonios que permitan esclarecer completamente los hechos denunciados. En paralelo, se analizará la situación procesal del detenido y los pasos a seguir dentro del expediente judicial.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de los mecanismos de denuncia y de las herramientas de asistencia para las víctimas de violencia de género, así como la necesidad de una intervención rápida de las instituciones para prevenir situaciones de riesgo y garantizar el acceso a la Justicia.

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