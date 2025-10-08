La comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado bonaerense emitió este martes despacho favorable al proyecto impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Luciana Padulo, para que los alumnos de las escuelas de gestión estatal y privada tengan programas de concientización sobre la prevención del delito de grooming.

Ads

El grooming es toda acción realizada por una persona adulta que, por medio de comunicaciones electrónicas, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

Puede interesarte

La iniciativa de la legisladora del Frente Renovador añade a la función de la autoridad de aplicación la necesidad de “informar y concientizar sobre educación digital, brindando herramientas para la prevención del grooming”, el cual creció en los últimos años a través de las redes sociales.

Ads

El proyecto aprobado en la comisión de Educación del Senado bonaerense apunta a “mejorar el conocimiento sobre la implementación de la ESI” en las escuelas y que los menores puedan adquirir mayor concientización en el uso de sus redes sociales o plataformas de juegos, para “desarrollar mecanismos de protección”.

Fuente: Diputados bonaerenses

Ads