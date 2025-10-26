La jornada electoral transcurre con tranquilidad en los distintos centros de votación desplegados a lo largo del territorio nacional. Las mesas fueron habilitadas según lo previsto y no se han reportado demoras significativas ni irregularidades de relevancia.

En esta oportunidad, la implementación de la boleta única de papel ha sido destacada por varios actores como un factor que agiliza el trámite y mejora la experiencia del votante. Así lo expresaron quienes concurrieron a sufragar y las autoridades presentes, que valoraron la operatividad del nuevo sistema.

Dirigentes de distintas fuerzas políticas evaluaron la importancia de la instancia como una oportunidad para que los ciudadanos se expresen y para que las agrupaciones registren su posicionamiento. En ese contexto, subrayaron la vigencia del debate y la necesidad de que la participación sea amplia, más allá de la coyuntura inmediata.

En algunas provincias, los comicios locales registran particularidades: por ejemplo, en una región patagónica se lleva adelante además un plebiscito sobre fueros especiales, lo que añade otro componente al acto electoral de hoy. Aun así, desde los distritos aseguran que todo está dispuesto conforme a lo planificado.

Ahora resta aguardar los primeros resultados preliminares, esperados para horas de la noche, mientras la jornada sigue su curso con normalidad y bajo supervisión de los organismos electorales.

Fuente: Infobae.