El desarrollo electoral en General Pueyrredon avanza con tranquilidad. De acuerdo con el primer informe difundido este mediodía, alrededor del 25% de los votantes habilitados ya participó del proceso en las 1.659 mesas dispuestas en Mar del Plata y Batán.

El porcentaje se mantiene en línea con el promedio nacional, y desde las autoridades de seguridad locales señalaron que no se registraron incidentes hasta el momento.

Desde la Jefatura Departamental explicaron que, si bien hubo algunas demoras iniciales por la ausencia de autoridades de mesa al inicio de la jornada, todas las mesas funcionan con normalidad desde las 9.

Tal como suele ocurrir en cada elección, se espera que la afluencia a los establecimientos aumente en horas de la tarde, cuando históricamente se concentra el mayor caudal de votantes.

Los comicios se desarrollan con un importante operativo de control y custodia, a cargo de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, que supervisan tanto el interior como el exterior de las escuelas para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

