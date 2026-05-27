La Dirección de Restauración de Monumentos del EMVIAL, en colaboración con el Astillero Naval Federico Contessi, inició trabajos de puesta en valor del monumento a la Expedición Atlantis, ubicado en Cabo Corrientes, con un plazo estimado de finalización de diez días.

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Las tareas se centran en el tratamiento de los procesos de corrosión provocados por la cercanía al mar. En ese marco, se aplicará una metodología de aislamiento y protección estructural, además del acabado final de superficie característico de la obra.

El monumento, inaugurado en 2014, recuerda la histórica travesía de la Expedición Atlantis, que unió Africa con América en una balsa de troncos sin timón ni motor, tras 52 días de navegación.

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“Todo esto va enmarcado dentro del programa de Conservación de los Monumentos de la ciudad, orientado al cuidado y preservación permanente de las obras escultóricas del espacio público”, consideró señaló Costanza Addiechi, titular del área.

En el marco de este programa, el Municipio ya realizó intervenciones en distintos espacios, como el Palco de los Músicos, la Plazoleta del Club Mar del Plata, la escultura del Perro Moloso, el monumento a los Caídos en Malvinas, el de Isabel la Católica, la fuente de Plaza Rocha y los monumentos a Domingo Faustino Sarmiento, Mariano Moreno y Juan Martín de Pueyrredon.

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La expedición homenajeada tuvo lugar en 1984, cuando cinco argentinos navegaron durante 52 días en el Océano Atlántico en una balsa construida con técnicas ancestrales. La travesía fue liderada por Alfredo Barragán, acompañado por Jorge Iriberri, Horacio Giaccaglia, Daniel Sánchez Magariños y Félix Arrieta, quienes partieron desde Santa Cruz de Tenerife y arribaron a La Guayra, en Venezuela.