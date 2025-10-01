La Municipalidad de General Pueyrredon presentó oficialmente la renovación del portal mardelplata.gob.ar, una plataforma que busca mejorar la experiencia digital de los vecinos a la hora de realizar trámites y acceder a servicios municipales.

Ulises Videla, director General de Gestión Técnica Administrativa, destacó que el sitio actualizado “permite una navegación más simple y dinámica, con menos pasos y accesos definidos a cada sección. Además, incorpora la vinculación directa con la plataforma MDQ Digital, donde se encuentran disponibles múltiples trámites que antes requerían asistencia presencial”.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el acceso optimizado a Trámites Online y la ampliación de la Ventanilla Única de MDQ Digital. Allí se podrán iniciar gestiones de manera digital en rubros como habilitaciones comerciales, obras privadas, inscripciones en el REBA y permisos de playas y estacionamientos, entre otros. Algunos de estos trámites podrán completarse íntegramente en forma virtual, mientras que otros requerirán instancias presenciales posteriores.

Además, se mantiene la posibilidad de tramitar beneficios vinculados a discapacidad (CUD, espacios reservados de estacionamiento, SUBE) y firma digital, junto a un nuevo acceso exclusivo para Consulta y Reliquidación de Tasas, pensado para agilizar la gestión tributaria.

La versión renovada también suma accesos directos a servicios de alta demanda como Atención al Vecino, ¿Cuándo Llega?, Salud y Licencias de Conducir, junto con un apartado específico de Áreas de Gobierno y una sección de Noticias municipales, actualizada con programas, agenda cultural y servicios vigentes.

Para operar en la plataforma es necesario ingresar a mdqdigital.mardelplata.gob.ar, generar un usuario con datos personales, validar el mail de confirmación y luego elegir el trámite a realizar. El Municipio además habilitó un tutorial en video para guiar el registro paso a paso.

Con esta actualización, la Municipalidad avanza en un proceso de modernización digital que apunta a una gestión más ágil, accesible y transparente, y a que los vecinos puedan resolver sus trámites de manera simple y segura desde cualquier dispositivo.