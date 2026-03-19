El Gobierno nacional anunció que avanzará en la desclasificación y publicación de documentos históricos correspondientes al período comprendido entre 1973 y 1983, una etapa atravesada por la violencia política y la última dictadura militar en la Argentina.

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La iniciativa contempla la apertura de archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas y otros organismos durante esos años, con el objetivo de que puedan ser consultados por la ciudadanía y utilizados en investigaciones judiciales y académicas.

Según se informó, el material será puesto a disposición a través de organismos oficiales encargados de preservar documentación histórica, lo que permitirá ampliar el acceso a información clave sobre uno de los períodos más oscuros del país.

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El recorte temporal incluye tanto los años previos al golpe de Estado de 1976 como el período de la dictadura cívico-militar, que se extendió hasta 1983 y estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas y persecuciones.

La decisión se enmarca en una política que busca avanzar en la reconstrucción histórica y garantizar el acceso a documentación que, en muchos casos, permaneció bajo reserva durante décadas. En ese sentido, los archivos podrían aportar información relevante para causas judiciales en curso y contribuir a esclarecer hechos aún no resueltos.

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No es la primera vez que se impulsa una medida de este tipo: en años anteriores ya se habían dispuesto procesos de desclasificación de documentos, aunque con distintos niveles de acceso y alcance.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca dar un paso más en la apertura de archivos y en la construcción de memoria sobre un período clave de la historia argentina.

