El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía y la empresa Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), firmó el contrato para dar inicio a la construcción del Parque Solar de General Madariaga. La obra, que comenzará en el predio ubicado en el kilómetro 412 de la Ruta Provincial 11, se desarrollará en una de las cuatro centrales de energía de BAESA.

El Parque Solar contará con 6160 paneles solares, una potencia instalada de 4,6 MW y una generación anual estimada de 7500 MWh. Esta infraestructura permitirá abastecer aproximadamente a 2000 hogares, fortaleciendo el suministro energético en la región.

Entre los principales beneficios del proyecto se encuentran la diversificación de la matriz energética, la reducción de costos de generación y el mejoramiento del abastecimiento en la Costa Atlántica Norte. Además, contribuirá a la transición energética al reducir 4000 toneladas de CO2 en la atmósfera, promoviendo un modelo más sostenible.

La energía generada será inyectada al Sistema de Interconexión Nacional (SADI), cumpliendo con el acuerdo de abastecimiento energético suscrito entre BAESA, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Este compromiso establece que al menos el 20% de la demanda eléctrica de estas entidades debe provenir de fuentes renovables, conforme al Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos destacaron que impulsan iniciativas como esta para “garantizar energía accesible y sostenible” y que estas acciones buscan “mejorar la infraestructura de transporte y distribución eléctrica, ampliar el acceso a la red de gas natural y fomentar el desarrollo de energías renovables”.

