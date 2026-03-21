Las obras del nuevo puente sobre el Canal 5 avanzan a ritmo sostenido en General Madariaga, bajo la órbita de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, con el objetivo de mejorar la conectividad rural del Partido de Mar Chiquita.

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En los últimos días se concretó la colocación de vigas de hormigón sobre las columnas principales, lo que permitió que la estructura que atraviesa el curso de agua ya sea visible en toda su extensión. Este avance marca un hito relevante dentro del desarrollo de la obra.

“La obra tiene como objetivo reemplazar al antiguo puente San José de Herrera, una estructura que colapsó hace más de 15 años y cuya ausencia generó graves dificultades para el tránsito y la producción en la zona rural que conectaba con el Partido de Mar Chiquita”, explicó el intendente Walter Wischnivetzky.

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La intervención forma parte de un plan de recuperación de infraestructura vial rural impulsado por la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno provincial destacaron que la finalización del puente permitirá optimizar la logística productiva, mejorar la circulación y generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes y trabajadores de la región.

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