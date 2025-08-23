Avanza en Coronel Vidal a buen ritmo la construcción del Centro Universitario “Puentes”, un proyecto que se desarrolla en el predio donde anteriormente funcionaba la discoteca “Zero” (Hipólito Yrigoyen, entre General Paz y Nicanor Ezeyza). La obra registra un avance del 70% y se espera que brinde nuevas oportunidades de formación a los habitantes del distrito.

Ads

El intendente Walter Wischnivetzky recorrió las instalaciones en construcción acompañado por los secretarios de Cultura y Educación, Germán Montes, y de Producción y Trabajo, Sergio García, junto al tesorero del Consejo Escolar, Patricio Patuto, y la directora de Obras Públicas, Amalia Garrido.

Durante la visita, Wischnivetzky destacó el esfuerzo conjunto para materializar este proyecto. “Para convertir el lugar en el tan ansiado Centro Universitario estamos poniendo en valor lo que fue Zero Disco en Coronel Vidal y efectuando importantes tareas y obras, en un trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires”, comentó.

Ads

Puede interesarte

El Centro Universitario “Puentes” forma parte del programa provincial homónimo, impulsado tras un convenio con el ministro Carlos Bianco. Este nuevo espacio complementará al centro de formación superior ya existente en Santa Clara del Mar, fortaleciendo el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad en el Partido de Mar Chiquita.

Wischnivetzky subrayó la importancia del proyecto para la comunidad: “La educación es un derecho fundamental y trabajamos para garantizarlo en todos sus niveles y a todos los vecinos”.

Ads