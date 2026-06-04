El Senado de la Nación aprobó 74 pliegos judiciales y dio un paso importante en la cobertura de vacantes que desde hace años afectan el funcionamiento de distintos tribunales del país. La votación incluyó nombramientos para juzgados, fiscalías y defensorías nacionales y federales, en una de las jornadas con mayor cantidad de designaciones judiciales de los últimos años.

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La aprobación fue interpretada por distintos sectores como un avance en la normalización del sistema judicial, que actualmente registra numerosos cargos ocupados de manera transitoria o directamente vacantes. La falta de magistrados titulares es señalada con frecuencia como una de las causas de las demoras que afectan a distintas instancias de la Justicia.

Entre los expedientes tratados estuvo el de María Verónica Michelli, candidata para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. Su caso había generado una fuerte controversia en los días previos luego de que el Poder Ejecutivo solicitara retirar su pliego cuando ya se encontraba en condiciones de ser debatido por la Cámara alta.

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Pese a esa decisión, el Senado avanzó con el tratamiento de la candidatura y terminó aprobándola junto al resto de las designaciones. El episodio expuso diferencias políticas en torno al manejo de los nombramientos judiciales y abrió un debate sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo una vez que los pliegos ingresan al ámbito parlamentario.

Desde el oficialismo destacaron especialmente la cantidad de cargos cubiertos durante la sesión y remarcaron que la medida permitirá fortalecer el funcionamiento de juzgados, fiscalías y defensorías en distintas jurisdicciones. Según señalaron, muchos de los postulantes habían atravesado los procesos de selección hace varios años y permanecían a la espera de tratamiento legislativo.

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La cobertura de vacantes constituye uno de los desafíos históricos del sistema judicial argentino. En numerosos tribunales, la falta de jueces titulares obliga a recurrir a subrogancias o mecanismos transitorios que, según especialistas, pueden afectar la estabilidad y la eficiencia de la administración de justicia.

Con la aprobación de estos 74 pliegos, el Senado dio luz verde a una importante renovación de cargos judiciales que ahora quedará formalizada tras los procedimientos administrativos correspondientes. Al mismo tiempo, permanecen pendientes otras designaciones que continuarán siendo objeto de negociación política y debate parlamentario en los próximos meses.

La sesión dejó así un doble mensaje: por un lado, un avance concreto en la cobertura de vacantes judiciales; por otro, la persistencia de tensiones políticas alrededor de algunos nombramientos sensibles dentro de la estructura judicial argentina.

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