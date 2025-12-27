La investigación por las agresiones sufridas por un adulto mayor en un geriátrico de Punta Mogotes continúa en la Justicia y se espera que haya más testimonios durante la feria judicial. Mientras, se conoció que la residencia sigue activa atendiendo a los residentes que continúan en el lugar, aunque fue clausurada y no se permite que incorpore nuevos ingresos.

Se recuerda que la víctima es Héctor Salas, un hombre de 89 años que padece Alzheimer, fue encontrado por Andrea, su propia nieta, con hematomas en el rostro y las manos, lo que motivó la denuncia y el inicio de la investigación judicial. En diálogo con El Marplatense, la mujer confirmó que su abuelo se encuentra bien en otro hogar y señaló que “es la propia dueña la golpeadora”.

La mujer señaló que los papeles de la denuncia fueron ingresados a la Fiscalía y que ahora se encuentran esperando que la causa avance. Mientras, “el lugar sigue funcionando con normalidad, sólo que no pueden hacer ingresos de más abuelos. Se le hizo una clausura provisoria”, contó la mujer que se presentó como particular damnificado.

La irregular situación con Héctor Salas fue observada en la residencia geriátrica Posada Punta Mogotes, ubicada en General Pacheco al 2000. Allí, la Fiscalía llevó a cabo una inspección integral en la que pudieron constatar fallas en la habilitación, deficiencias en las medidas de seguridad y una dotación de personal insuficiente.

Desde la Justicia confirmaron a este medio se encuentran “trabajando en la causa” y que ya cuentan con “testimonios, una filmación y documentación médica”. Ahora están a la espera de que es expida el cuerpo médico según indicó el ayudante fiscal a cargo de la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, a cargo de Paulo Cubas.

Además, se confirmó que durante la feria judicial se recibirán más declaraciones testimoniales con el fin de conocer más detalles sobre la situación que se vivía en el geriátrico, y que culminó con el descubrimiento de los rasgos de violencia sobre el hombre de 89 años.