La Justicia porteña dictó la prisión preventiva para el quinto acusado de participar en los ataques con bombas molotov ocurridos frente al Congreso durante las protestas del 11 de febrero, en el marco del debate por la reforma laboral.

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El imputado fue detenido en las últimas horas en el partido bonaerense de General Rodríguez, tras una investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este. Según la Fiscalía, formaba parte de un grupo organizado en el que cada integrante tenía un rol específico en la planificación y ejecución de los hechos.

Para los investigadores, la medida se justifica por el peligro de fuga y la posibilidad de que entorpezca la causa. Además, el acusado cuenta con antecedentes por robo y habría intentado ocultar su identidad durante los incidentes, utilizando casco y máscara, y permaneciendo prófugo tras el ataque.

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Al momento de su detención, llevaba una mochila con combustible, ropa presuntamente utilizada en los disturbios, celulares y material político. En los allanamientos posteriores se secuestraron bidones inflamables, dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados a la causa.

Con este arresto, ya son cinco los imputados por delitos como fabricación y tenencia de explosivos, intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, en una investigación que continúa para dar con el resto de los involucrados.

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