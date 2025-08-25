El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, acusado de colaborar en la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrada en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según la investigación, De Vincentis habría facilitado la huida de Kovalivker cuando la Policía intentaba detenerlo. En el domicilio del empresario encontraron cajas de seguridad, una de ellas abierta, lo que refuerza la sospecha de que escapó con dinero.

El caso tomó relevancia tras la difusión de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describiría un esquema de retornos en contratos vinculados a medicamentos. En esas grabaciones se menciona a Suizo Argentina como intermediaria privilegiada y se alude incluso a supuestos porcentajes dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia.

Mientras tanto, la Justicia avanza en el peritaje de celulares y documentación incautada en allanamientos realizados en oficinas de programas estatales y domicilios particulares. El fiscal Franco Picardi busca determinar si los papeles respaldan la hipótesis de un circuito de coimas millonarias.

El caso sacude a la política a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y mantiene bajo presión al oficialismo, ya que entre los nombres mencionados figuran Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y Martín Menem, aunque todos negaron cualquier participación.

Fuente: TN