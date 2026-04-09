La campaña de vacunación antigripal 2026 continúa desarrollándose en Mar del Plata con una estrategia focalizada en centros de salud priorizados y con especial énfasis en la población de riesgo. Así lo informó la directora General de Salud, Verónica Palmisciano.

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Según detalló la funcionaria, uno de los puntos clave de la campaña es el Centro de Salud Nº1, donde se está priorizando la vacunación de personas mayores de 65 años, especialmente aquellas que no cuentan con cobertura médica.

Además, la vacunación se lleva adelante en distintos centros estratégicos distribuidos en el partido, entre ellos Batán, Playas del Sur, Ameghino, Aeroparque, Iremi, Alto Camet y Félix U. Camet, con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

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Palmisciano recordó que la vacuna está dirigida principalmente a los grupos con indicación médica, como personas embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, y quienes presentan comorbilidades, incluyendo enfermedades respiratorias, cardíacas, diabetes o situaciones de inmunocompromiso.

En el caso de las personas mayores de 65 años con cobertura de PAMI, podrán aplicarse la vacuna en farmacias habilitadas cercanas a sus domicilios. Quienes no cuenten con cobertura deberán acercarse al Centro de Salud Nº1 en los horarios habituales de atención.

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Desde el área de Salud remarcaron la importancia de completar la vacunación antes del inicio del invierno, para reducir complicaciones, hospitalizaciones y la circulación del virus en la comunidad.