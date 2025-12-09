La causa contra el pastor evangélico Roberto Tagliabué, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en una decisión fuertemente cuestionada por la fiscalía, dio un paso clave: el juez concedió el recurso y la apelación ya fue mantenida oficialmente ante Casación por el fiscal Mario Villar.

El expediente ingresó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde quedó radicado en la Sala I. Desde allí, Villar presentó un escrito ratificando el recurso impulsado inicialmente por la fiscal Laura Mazzaferri y el fiscal general Marcelo Colombo, quienes habían advertido que el fallo absolutorio era “arbitrario” y contrario a la legislación vigente.

Según fuentes judiciales, tras la intervención del fiscal, la Cámara deberá correr traslado al abogado defensor y, una vez cumplido ese paso, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

La apelación busca revertir la absolución que el mes pasado dejó sin condena a Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai, a quien la fiscalía acusa de haber montado un esquema de explotación que alcanzó a jóvenes y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. De acuerdo con la acusación sostenida durante el juicio, reclutaba a las víctimas bajo la promesa de asistencia, recuperación de consumos problemáticos y alojamiento, pero terminaba sometiéndolas a condiciones de servidumbre.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron en que el pastor explotó laboralmente a nueve personas —incluyendo un menor y una persona con discapacidad—, y que incluso habría ejercido ilegalmente la medicina. Por eso solicitaron una pena de 14 años de prisión, la inhabilitación perpetua para toda actividad vinculada a la salud o la asistencia comunitaria, la reparación integral a las víctimas y el decomiso de los bienes que, según sostienen, se habrían utilizado para cometer los delitos.

La investigación reveló que, además de la iglesia, Tagliabué habría utilizado un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar el trabajo de los jóvenes. También se habrían apropiado de pensiones por discapacidad, asignaciones y otros subsidios estatales durante más de veinte años, período en el que el pastor consolidó influencia barrial y una estructura que, según la fiscalía, funcionaba como un mecanismo de sometimiento.

Con la apelación ya firme en Casación, el futuro judicial del caso queda en manos de los magistrados de la Sala I, quienes deberán definir si reabren el camino hacia una eventual condena o si sostienen la absolución dictada en Mar del Plata.