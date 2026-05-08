La Municipalidad de General Pueyrredon informó que durante el primer cuatrimestre del año se realizó el recambio de más de 1.000 artefactos de sodio por tecnología LED en distintos puntos de la ciudad, en el marco del plan de modernización del alumbrado público que lleva adelante el EMVIAL.

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Según detallaron desde el ente, recientemente se completó la reconversión lumínica en los barrios San Carlos y 9 de Julio, donde se instalaron 240 y 292 nuevos equipos.

Además, se realizaron trabajos en varias arterias importantes de la ciudad, entre ellas Strobel, Gascón, Scaglia, Rodríguez Peña, Diagonal Vélez Sarsfield y calle 431. También hubo intervenciones en la zona de la Vieja Terminal y en barrios ubicados cerca de la Autovía 2, como Las Margaritas, El Tejado y Los Zorzales.

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En los últimos días, el Municipio finalizó además el recambio de luminarias en el centro comercial de Punta Mogotes, donde se colocaron 42 nuevos equipos LED de 120 watts.

Desde el Departamento Técnico de Alumbrado Público señalaron que más de la mitad de los artefactos instalados fueron reacondicionados en talleres propios del EMVIAL, reutilizando las estructuras existentes e incorporando nuevos kits LED. Según explicaron, esto permitió reducir costos y optimizar recursos.

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La tecnología LED ofrece una mejor calidad de iluminación, mayor alcance lumínico y un menor consumo energético. Además, requiere menos mantenimiento y mejora las condiciones de seguridad para quienes circulan por la vía pública.



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