El juicio oral que investiga al pastor Roberto Tagliabué por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna ingresó este lunes en una etapa clave.

Durante una extensa jornada de alegatos finales, la fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión, acompañada de accesorios legales, costas judiciales y una inhabilitación especial perpetua para ejercer actividades vinculadas al ámbito de la salud o las adicciones.

"Fue una jornada bastante larga, dividida en dos bloques de dos horas cada uno, donde expusimos todos los elementos probatorios que sostienen nuestra acusación", señalaron fuentes del Ministerio Público.

La fiscalía acusó formalmente a Tagliabué de los delitos de trata de personas agravada —por el ejercicio ilegal de la medicina—, violación a la ley de fauna, y maltrato animal. Además, se hizo especial hincapié en el rol que el imputado desempeñaba como líder religioso, lo que habría facilitado la captación y explotación de las víctimas.

Como parte del pedido de condena, también se solicitó la inhabilitación perpetua, en los términos del artículo 20 bis (tercer inciso y último párrafo), para ejercer “a través de su ministerio de culto cualquier actividad relacionada con la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico o la dirección de establecimientos dedicados a la rehabilitación de adicciones o comunidades terapéuticas con el mismo fin”.

Asimismo, el Ministerio Público requirió la reparación integral para las nueve víctimas identificadas en la causa. Para ello, se solicitó el decomiso de los bienes embargados al acusado, de modo que el producido de esa venta sea destinado al resarcimiento económico de las personas afectadas, conforme a los montos establecidos.