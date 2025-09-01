Juicio al pastor Tagliabué: cerraron los testimonios de la Fiscalía y declararon los primeros testigos de la defensa
El proceso oral por trata de personas, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna ingresó en una etapa decisiva con los últimos testimonios de la Fiscalía y el inicio de los propuestos por la defensa.
El juicio oral que investiga al pastor Roberto Tagliabué por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna atraviesa una fase crucial. Esta semana concluyó la declaración de testigos ofrecidos por la Fiscalía y comenzaron los testimonios solicitados por la defensa.
Fuentes de la Fiscalía informaron a El Marplatense que hoy declararon cinco testigos y se terminó con los testigos de la Fiscalía y comenzaron a declarar también, los testigos de la Defensa.
Entre las declaraciones de la jornada se destacaron los relatos de la madre y la hermana de una de las víctimas incluidas en el objeto del proceso. También brindó testimonio una psicóloga del Programa de Rescate, quien entrevistó a una de las víctimas y a otras personas presuntamente internadas en el lugar de los hechos, aunque no todas forman parte del caso en curso.
Posteriormente, comenzaron a presentarse los testigos de la defensa, entre ellos la hermana del propio Tagliabué y una mujer que congregó en la iglesia durante varios años. Tras las preguntas de la defensa, la Fiscalía realizó un contrainterrogatorio.
Con estas audiencias, el proceso judicial se encamina a una nueva etapa donde se evaluará la totalidad de la prueba reunida. La expectativa está puesta en las próximas semanas, que resultarán determinantes para la resolución de la causa.
