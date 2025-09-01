El juicio oral que investiga al pastor Roberto Tagliabué por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna atraviesa una fase crucial. Esta semana concluyó la declaración de testigos ofrecidos por la Fiscalía y comenzaron los testimonios solicitados por la defensa.

Fuentes de la Fiscalía informaron a El Marplatense que hoy declararon cinco testigos y se terminó con los testigos de la Fiscalía y comenzaron a declarar también, los testigos de la Defensa.

Entre las declaraciones de la jornada se destacaron los relatos de la madre y la hermana de una de las víctimas incluidas en el objeto del proceso. También brindó testimonio una psicóloga del Programa de Rescate, quien entrevistó a una de las víctimas y a otras personas presuntamente internadas en el lugar de los hechos, aunque no todas forman parte del caso en curso.

Posteriormente, comenzaron a presentarse los testigos de la defensa, entre ellos la hermana del propio Tagliabué y una mujer que congregó en la iglesia durante varios años. Tras las preguntas de la defensa, la Fiscalía realizó un contrainterrogatorio.

Con estas audiencias, el proceso judicial se encamina a una nueva etapa donde se evaluará la totalidad de la prueba reunida. La expectativa está puesta en las próximas semanas, que resultarán determinantes para la resolución de la causa.

