El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz confirmó su competencia para llevar adelante el juicio oral contra ex miembros de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017. La decisión, que aún puede ser apelada, marca un paso clave en el proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la tragedia que dejó 44 víctimas fatales.

La resolución judicial avanza en la elevación parcial a juicio de Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, ex jefe del departamento de operaciones. Estos oficiales enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, siendo los únicos imputados en el expediente hasta el momento.

El Tribunal desestimó planteos que proponían trasladar el juicio a Mar del Plata, donde, según algunas partes, “acontecieron gran parte de las causas mediatas del naufragio del submarino” y donde “se encuentran muchos de los testigos que serán citados a juicio”. También se rechazó la solicitud de derivar el caso a Comodoro Py.

Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto fundamentaron que el Juzgado Federal de Caleta Olivia, por su cercanía al lugar de la implosión del submarino, es la sede competente. Según peritajes, “la implosión habría ocurrido al sur del límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, por consiguiente, era competente el Juzgado Federal de Caleta Olivia”.

En su fallo, los magistrados destacaron que “no interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra, según la definición del art. 29 de la Convención sobre el Mar”. Además, subrayaron que “los buques en alta mar están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan. Por lo tanto, estaba sometido a la jurisdicción del Juzgado Federal de Caleta Olivia”.

Sobre las decisiones operativas, el Tribunal señaló que “no tiene mayor autoridad que las decisiones para navegar del ARA San Juan se hayan tomado en CABA o en Mar del Plata. Serían tales decisiones las presuntas violaciones al deber de cuidado. Lo importante es que el resultado habría acontecido en la jurisdicción de competencia de este Tribunal”.

La sentencia también resaltó que, tras el hallazgo del submarino en 2018, “la competencia del Juzgado Federal de Caleta Olivia fue ratificada por todas las partes en todas las instancias pertinentes. El Ministerio de Defensa, la propia Armada Argentina realizó la denuncia en dicha jurisdicción, validando el anclaje territorial desde el inicio”. Los camaristas advirtieron que “trasladar la causa a otra jurisdicción a esta altura del proceso, y con el peligro que implica dicho cambio, implica una revictimización directa de los familiares”.

Por otro lado, el expediente no ha avanzado en determinar responsabilidades políticas. Aunque el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur están denunciados, no hay progresos significativos en esta línea. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar qué conocimiento tenían Macri y Aguad “sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que llevaba adelante el ARA San Juan”. En su momento, Macri escribió en Twitter: “Ganó la verdad”.

Fuente: con información de TN