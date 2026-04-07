El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanzó con su plan de ajuste tras la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, una medida que consolida la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

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La decisión fue avalada por el Consejo Directivo del organismo, que resolvió eliminar dependencias en los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba. Con este nuevo recorte, el plan alcanza cerca del 50% de su meta total.

En Buenos Aires Norte dejarán de funcionar las agencias de Vedia y Rojas. En la región Sur, el cierre impactará sobre nueve sedes: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, en tanto, se avanzará con la eliminación de las agencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

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Con esta decisión, ya son 24 las agencias eliminadas si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la sede de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El ajuste forma parte de la “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, que prevé reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

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La estrategia, impulsada por la presidencia del organismo a cargo de Nicolás Bronzovich, se inscribe en la política general del Gobierno y contempla, además, la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo.

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Parte de ese proceso ya se concretó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más grandes del organismo.

El avance del ajuste se da tras un 2025 marcado por conflictos institucionales, en el que las iniciativas de reforma encontraron resistencias en el Congreso y en la Justicia. Sin embargo, cambios recientes en la composición del Consejo Directivo permitieron destrabar decisiones que hasta entonces no habían logrado consenso.

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Aunque el número de integrantes del órgano se mantuvo, se incorporaron nuevos representantes en reemplazo de perfiles críticos al plan, lo que facilitó la aprobación de las medidas de reestructuración.

Fuente: con información de DIB