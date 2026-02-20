La marca Toyota ya dejó entrever algunos adelantos y el concepto es claro: combinar la practicidad de un auto urbano con la versatilidad de un vehículo pensado para distintos usos cotidianos. El nuevo Yaris Cross apunta a quienes buscan una posición de manejo más cómoda y versátil, seguridad y tecnología sin resignar tamaño ni eficiencia, manteniendo dimensiones ideales para el tránsito diario pero con una estética más robusta y moderna.



Ads

En diseño, se anticipa una identidad alineada con la nueva generación de productos de la marca: líneas marcadas, mayor despeje del suelo y una postura más sólida que transmite sensación de protección y confort. La propuesta se enfoca en un público amplio, desde usuarios que vienen de un hatchback hasta quienes desean dar su primer paso hacia un SUV.



Si bien la gente de Autosiglo no dio a conocer la ficha técnica completa —se conocerá en su presentación oficial— se espera que el modelo incorpore equipamiento tecnológico destacado, asistencias a la conducción y un enfoque fuerte en consumo eficiente, uno de los pilares históricos de la marca junto a la confiabilidad, respaldada además por su garantía de 10 años o 200.000 kilómetros. También se anticipa una gama compuesta por cinco versiones, dos de ellas híbridas.

Ads





En materia de seguridad, otro de los puntos fuertes será la incorporación del reconocido paquete Toyota Safety Sense, el sistema de asistencias avanzadas a la conducción de la marca. Este conjunto de tecnologías incluye funciones como sistema de precolisión, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y luces altas automáticas, entre otras ayudas que elevan el estándar de protección tanto para el conductor como para los pasajeros.



Ads

El lanzamiento a realizarse los últimos días de este mes en la sucursal de Constitución 7501 de Mar del Plata no solo sumará una nueva opción al mercado, sino que anticipa una evolución dentro de los vehículos compactos, cada vez más orientados a la comodidad diaria sin perder personalidad. Todo indica que, cuando finalmente se descubra, el Yaris Cross se posicionará definitivamente como una alternativa equilibrada entre estilo, funcionalidad, tecnología y uso real.