El concesionario Autosiglo S.A. llevó adelante la presentación oficial del nuevo Toyota Yaris Cross, un SUV compacto que se incorpora al mercado con una propuesta orientada al diseño, la tecnología y la seguridad. El evento se desarrolló con una importante convocatoria de público, clientes y amigos de la marca, quienes pudieron conocer en detalle las características del nuevo modelo de Toyota.

Durante la jornada, los asistentes descubrieron las principales cualidades del vehículo, entre ellas su diseño exterior robusto y urbano, mayor despeje del suelo, óptimo espacio interior, destacada eficiencia en el consumo de combustible y un completo paquete de seguridad activa con sistemas de asistencia a la conducción. Además, el modelo incorpora equipamiento tecnológico de última generación con pantalla multimedia, conectividad para smartphones y soluciones que mejoran la experiencia de manejo.

El Toyota Yaris Cross se presenta en cinco versiones, con diferentes configuraciones pensadas para adaptarse a las necesidades y preferencias de los distintos usuarios del segmento.

Como parte central de la presentación, se delimitó un circuito especial sobre la Ruta 2, donde se realizaron más de 100 pruebas de manejo. Los invitados pudieron efectuar recorridos dinámicos para comprobar en primera persona el confort de marcha, la estabilidad y el rendimiento general del nuevo SUV.

La actividad estuvo acompañada por un servicio gastronómico durante toda la jornada, lo que generó un ambiente distendido y familiar. Asimismo, se entregaron obsequios a los asistentes, sumando un detalle especial a una experiencia que combinó innovación, cercanía con el público y disfrute.

Desde la empresa informaron que, a partir de ahora, la comunidad puede acercarse a la concesionaria para conocer el Toyota Yaris Cross, realizar test drives y recibir asesoramiento comercial, además de compartir un café mientras se interiorizan sobre este lanzamiento que ya se posiciona como protagonista del mercado automotor.

