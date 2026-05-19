La concesionaria oficial Auto del Mar S.A. realizó en Mar del Plata la presentación oficial del nuevo Renault Boreal, el SUV con el que la marca francesa busca posicionarse en una nueva etapa dentro del segmento. El modelo llega al mercado en tres versiones: Evolution, Techno e Iconic.

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Durante el evento, clientes, invitados especiales y seguidores de la marca pudieron conocer de cerca las distintas configuraciones del vehículo, considerado uno de los lanzamientos más importantes de Renault para este año.

El nuevo Boreal incorpora un motor 1.3 TCe turbo de 156 caballos de fuerza, asociado a una caja automática EDC de doble embrague. Además, se destaca por su capacidad interior, un baúl de 586 litros y un sistema multimedia OpenR Link con Google integrado y acceso a más de 100 aplicaciones.

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En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el SUV cuenta con hasta 24 sistemas ADAS, orientados a mejorar la experiencia y protección de los ocupantes.

La versión Evolution incluye seis airbags, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, faros Full LED, cargador inalámbrico y tapizados premium.

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🚘 Auto del Mar presentó en Mar del Plata el nuevo Renault Boreal pic.twitter.com/oXqNGAJyHi — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) May 19, 2026

Por su parte, la variante Techno suma detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, servicios Google integrados y regulación eléctrica para el asiento del conductor.

La versión Iconic, la más equipada de la gama, incorpora llantas de 19 pulgadas, carrocería bitono, cámara 360°, estacionamiento asistido, techo panorámico, portón manos libres y asiento con memoria y función masaje.

Durante la jornada, los asistentes también disfrutaron de un servicio gastronómico y recorrieron las unidades exhibidas para conocer en detalle las prestaciones del nuevo modelo.

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Desde esta semana, Auto del Mar informó que los interesados podrán realizar test drive del nuevo Renault Boreal en Mar del Plata. Las pruebas de manejo y el asesoramiento comercial estarán disponibles en la sucursal ubicada en avenida Independencia y Garay.