El equipo conducido por Felipe Contepomi integrará el Grupo C y llegará como cabeza de serie, un reconocimiento al presente del conjunto nacional y a sus últimos resultados, entre ellos el triunfo frente a Escocia que le permitió mantenerse entre los mejores seleccionados del ranking.

El debut argentino será el lunes 4 de octubre frente a Canadá en el Brisbane Stadium, desde las 5.45 (hora argentina). Será el primer desafío para un equipo que intentará marcar el ritmo desde el inicio ante un rival en desarrollo, pero siempre combativo.

Luego, Los Pumas se trasladarán a Melbourne para enfrentar a España el domingo 10 de octubre a la en el Docklands Stadium. El seleccionado europeo, que continúa en pleno crecimiento, buscará dar el golpe, mientras que Argentina intentará imponer su jerarquía y experiencia en torneos de este nivel.

El cierre de la fase de grupos será ante Fiji, el viernes 15 de octubre a las 23.45 (hora argentina), en el Adelaide Oval. El conjunto oceánico representa, en los papeles, el rival más exigente de la zona por su potencia física y su estilo dinámico de juego, por lo que ese encuentro podría ser determinante para definir posiciones.

La Copa del Mundo 2027 contará con un nuevo formato:

Participarán 24 selecciones, los dos mejores de cada grupo accederán directamente a los octavos de final, mientras que también clasificarán los cuatro mejores terceros, lo que amplía las posibilidades pero también eleva la competitividad en cada encuentro.

Argentina aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con el Grupo C. De lograrlo, se enfrentaría en la siguiente instancia con el mejor de los terceros ubicados en los grupos A, E o F, lo que podría abrir un camino favorable hacia las fases decisivas.

El torneo se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre en distintas ciudades australianas, con estadios emblemáticos y una fuerte tradición en el rugby internacional.

Los Pumas buscarán seguir escribiendo su historia en los mundiales, donde su actuación más recordada sigue siendo el tercer puesto obtenido en Francia 2007. Desde entonces, el seleccionado nacional se mantuvo competitivo con presencias en cuartos de final en 2011 y dos cuartos puestos en 2015 y 2023, aunque también sufrió el traspié de la eliminación en fase de grupos en Japón 2019.

Con un plantel que mezcla experiencia y renovación, y bajo la conducción de Contepomi, Argentina ya empieza a trazar su hoja de ruta con la ilusión de volver a pelear entre los mejores del mundo.

