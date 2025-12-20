Aurora Olmedo, nació en Mar del Plata. Profesora con más de treinta años de experiencia docente.

Estuvo radicada en Alicante, España y estudió filología inglesa especializada en Literatura Inglesa. Además se formó como instructora de ceremonial y protocolo.

Es miembro del Centro de Escritores Argentinos y Latinoamericanos (CEAL) y de El Mundo de Crisálida, España, dirigido por Concepción Izquierdo.

Coordina Sabersinfín un espacio literario que conecta a escritores, poetas y amantes de la literatura, desde donde produce y conduce el programa Poesía a las ocho, una transmisión stream originada en México para todo Latinoamérica.

Ha publicado 23 libros de poesía, cuentos y novela corta, crónicas de viaje y poesía infantil. Ha recibido 210 premios, menciones y distinciones en Argentina, España, Cuba y EE.UU.

Formó parte de antologías nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como profesora especializada de inglés. Por tan interesante trayectoria cultural hoy divide por letras su +Chance!!

+ = Tu lado más positivo / Creo que soy tenaz, muy tenaz, y nunca me rindo. Tengo ascendencia huarpe por parte de mis abuelos y así soy, guerrera y con demasiado corazón. Y, como decía el poeta, voy “desplumando la risa, pluma por pluma”. Soy una reidora imparable, porque creo que la risa sana y me ayuda a mí y a todos. Siempre digo que la felicidad es un ejercicio de valientes. Y cuando mis alumnos me preguntan cómo estoy, obviamente les digo: ¡Fantastic!

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Mi primer amor fue la literatura, primeramente la poesía y luego los cuentos, ya de pequeña. Luego, con la docencia, me sentí completa. Escribir fue algo que no podía detener, que estaba tan en mí que supe que no me podía escapar. ¿Mi primera poesía? A la bandera. Soy celeste y blanca.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Si me centro en Argentina, estamos en un momento bastante complicado, ya que muchas de las decisiones que, en general, tomamos son consecuencia de miedo o incertidumbre hacia el futuro. Somos un pueblo melancólico, tenaz y optimista, con una calidez humana que se refleja en la solidaridad, en la buena amistad. Pero siento que nos hemos rendido un poco y hemos naturalizado los embates y la lucha diaria por seguir adelante, bajo una exigencia en nuestro rendimiento que nos parece normal y no debería ser así. En España nos quieren porque un argentino sabe hacer un poco de todo, hasta reír y llorar al mismo tiempo y ofrecer la casa para lo que haga falta.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Viví en España muchos años, demasiados quizás, en ese intento de comenzar algo nuevo, sobre todo un futuro para los hijos. Dejar un país y volverte un inmigrante es como empezar de cero, no importa la edad. Adaptarte a otra cultura no es tarea fácil. Pero logramos una nueva vida para los hijos y eso estuvo bien. Yo sigo diciendo que fue un largo viaje. Y volví. Insisto, soy celeste y blanca.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría sí a rendirme. Creo que me pasé la vida entrenándome a no bajar los brazos. Nunca le diría sí al desgano. Además, con cuatro hijos, jamás me lo hubiese permitido. Mi papá me decía siempre: “Vos podés, piba, vos podés con todo”. Y me lo creí.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Creo que somos cuerpo y espíritu y ambos están altamente ligados. Somos lo que creemos. Si el alma baila, bailamos con el cuerpo y con el espíritu también. Y si el sol nos ilumina, el espíritu se vuelve brillante y nuestra piel también.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / En realidad, no creo que se pueda volver en otra vida. Pero si utópicamente creyera en eso, volvería para convertirme en alguien más práctico, con horizontes más realistas, desarrollaría habilidades más redituables, porque el ejercicio de la escritura, aunque atrapante, seductor y adictivo, no resulta lucrativo. Aunque debería ser una profesión sin números, ya que para mí los números son dibujitos del surrealismo, librados a la imaginación. Pero hoy por hoy no concibo mi vida sin escribir y sin enseñar. Amo lo que hago cada día de mi vida. “Si volar es soñar sin querer, ya ni puedo creer lo que haría con alas”.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Radio y Tv.

La 100 MDP.