Las cuotas de los colegios privados con aportes estatales en la provincia de Buenos Aires aumentará en septiembre un 2,8%, según informaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). Entre los motivos que originaron la suba, se encuentran los acuerdos salariales alcanzados entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

Ads

Esta actualización, autorizada por la Dirección General de Cultura y Educación, busca garantizar la sostenibilidad de los establecimientos, agregaron desde la entidad que nuclea a los establecimientos educativos privados.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, destacó que “con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”. Los acuerdos salariales alcanzados entre el Gobierno provincial y los gremios docentes fue uno de los principales motivos que originaron el aumento.

Ads

Puede interesarte

A la vez, el representante de la entidad aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Por otra parte, Zurita subrayó el compromiso del sector como un “esfuerzo” que “lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes”.

Ads