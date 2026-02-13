El Gobierno nacional confirmó que las jubilaciones y pensiones correspondientes al régimen docente tendrán un incremento de 5,28% en marzo, que regirá también para abril y mayo de este año.

La medida alcanza específicamente a los docentes no universitarios, mientras que los jubilados por el sistema de docentes universitarios verán un reajuste del 4,26% en sus haberes previsionales.

A diferencia del régimen general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde los haberes se ajustan mensualmente en función de la inflación oficial, los jubilados docentes están sujetos a reglas particulares de movilidad previsional. En su caso, los aumentos se calculan de manera trimestral y se basan en indicadores salariales del sector educativo, como el Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente) y el Ripdun para docentes universitarios.

Según datos del sector, los beneficiarios del régimen docente no universitario son poco más de 200.600 personas, y el haber promedio en diciembre fue cercano a $2,06 millones (sin incluir el medio aguinaldo). En 2025, este grupo recibió un aumento acumulado del 44,4%, por encima de la inflación promedio del período, que alcanzó el 31,5% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por su parte, los docentes universitarios jubilados, cerca de 13.300 beneficiarios, contarán con un ajuste menor, de 4,26%, determinado por la evolución del Ripdun. En 2025, este segmento experimentó una suba de haberes del 22%, claramente por debajo de la inflación, lo que implicó una pérdida en el poder adquisitivo.

Mientras que las jubilaciones docentes se rigen por reglas especiales, los jubilados del régimen general de Anses recibirán un incremento mensual basado en la inflación: tras el reciente dato de precios al consumidor, los haberes previsionales se ajustarán aproximadamente 2,88% en marzo. El haber mínimo pasará de $359.254,35 a alrededor de $369.600,88 y el máximo de $2.417.441,63 a cerca de $2.487.063,95.

Además, y en línea con políticas previsionales recientes, se prevé la continuidad de un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciban los haberes más bajos del sistema. Este monto se adiciona al haber mínimo, elevando el ingreso total de los beneficiarios en ese tramo.