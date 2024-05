Tal como se había anunciado, los pasajes de trenes aumentaron este lunes y con la habilitación de las boleterías, la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata amaneció con largas filas.

Según lo indicado, los tickets que unen Plaza Constitución con Mar del Plata costarían: jubilados primera $11400, jubilados pullman $13650; primera general $19000 y pullman general $22750.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con las personas formadas a la espera de un pasaje. Una de las de ellas, Elizabeth indicó: "Yo opino que me siguen pareciendo muy económicos, razonables. Si lo comparo con un micro o con lo que uno gasta en cualquier otro medio de transporte, el tren sigue siendo mi elección".

"El servicio vale mucho más de lo que estamos pagando. Si miramos el porcentaje que se aumentó, un 100% es un montón pero si nos enfocamos en el precio a pagar, es barato. Aunque vayas con tres o cuatro personas en un auto, sigue siendo más económico".

En ese sentido, otra de las usuarias, Gladys Berardo "El aumento me parece perfecto porque al que estaba, era inviable. Creo que el valor que le pusieron, era necesario. El servicio está acorde al valor".

"Esto muestra como está el país, como está todo. Los valores para los jubilados serían lo razonable en valor para todo tipo de pasaje, pero a la gente que lo usa para ir y venir contantemente, lo mata. Lo mismo pasa con la economía del país. Es un golpe total al bolsillo, somos la famosa casta", dijo en contraposición uno de los formados en la fila.

"Me alegra que todavía no lo hayan aumentado del todo. En la tele decían que se iba a $30.000. Cuando puedo viajar, tomo tren porque sale más barato que el colectivo y además, el servicio del tren es mucho mejor, no hay dudas. Uno siempre puede exigir más pero estoy conforme con lo que cuesta y con lo que brindan", concluyó una jubilada presente.