La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la suba mediante la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial, que ajusta un 2,88% los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones según la fórmula de movilidad vigente.

Con la aplicación del incremento, el haber mínimo jubilatorio se fijó en $369.600,88, mientras que el máximo alcanzará $2.487.063,95.

También se establecieron nuevos valores para otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $295.680,70. Por otro lado, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $169.075,53.

Además, la resolución actualizó las bases imponibles para el cálculo de aportes: la mínima será de $124.481,49 y la máxima de $4.045.590,45.

Aunque aún no fue oficializado en el mismo texto normativo, se espera que siga vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Con ese refuerzo, el haber mínimo total podría ascender a unos $439.600,88 en marzo.

La actualización no solo afecta a jubilados y pensionados, sino también a otros beneficios sociales que dependen de los parámetros previsionales. De este modo, quienes perciben pensiones no contributivas o la pensión para madres de siete hijos verán sus haberes ajustados en consonancia con la movilidad.