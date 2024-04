Tras darse a conocer los nuevos aumentos de los pasajes de tren, El Marplatense recorrió la zona de la Estación Ferroautomotora y dialogó con usuarios para preguntarles cómo visualizan este incremento y que pensaban del valor anterior.

La suba está dictada a partir del 2 de mayo tanto para las líneas del AMBA, regionales y de larga distancia y será de un 53%. Los tramos más demandados pasaran a los siguientes precios:



Constitución – Mar del Plata: Mínimo: $12.716 Máximo: $38.147

Mínimo: $12.716 Máximo: $38.147 Constitución – Pinamar: Mínimo: $9.660 Máximo: $28.981

Mínimo: $9.660 Máximo: $28.981 Retiro – Junín: Mínimo: $8.211 Máximo: $24.632

Mínimo: $8.211 Máximo: $24.632 Retiro – Justo Daract, San Luis: Mínimo: $15.653 Máximo: $46.959

Mínimo: $15.653 Máximo: $46.959 Retiro – Tucumán: Mínimo: $21.042 Máximo: $63.127

Mínimo: $21.042 Máximo: $63.127 Retiro – Córdoba: Mínimo: $14.487 Máximo: $43.460

Mínimo: $14.487 Máximo: $43.460 Retiro – Rosario: Mínimo: $9.334 Máximo: $28.003

Mínimo: $9.334 Máximo: $28.003 Once – Pehuajó: Mínimo: $11.864 Máximo: $35.592

En ese sentido, Bernardo, usuario frecuente de Trenes Argentinos dialogó con este medio y expresó: "A mi el aumento me parece correcto porque actualmente yo pagué $6000 y hoy con ese monto, no compras nada. Un pasaje de micro sale de $55000 para arriba. Así que esos precios tan bajos eran una locura".

"Hasta hace cinco años, viajaba todas las semanas pero lo dejé por un tiempo y ahora retomo con este. Yo se que el colectivo tarda menos pero el tren te da la posibilidad de levantarte, ir a tomar algo al salón comedor así que aunque están más equiparados en valores, sigo eligiendo el tren", sumó.

Por su parte, Lorena, oriunda de Rafael Calzada, indicó: "Yo opino que se excedieron. Uno se pone en el lugar de los trabajadores porque no tenían concesión, vendían solamente café pero el problema es de arriba. El Gobierno pone muchas trabas, saca todos los derechos que uno tenía. No queremos viajar gratis tampoco pero sacaron el beneficio de poder viajar. Si una familia quiere movilizarse, no van a poder costearlo".

Puede interesarte

“Yo vengo a Mar del Plata desde chica, siempre me gustó visitarla y por eso cada vez que puedo, lo hago. Ahora para venir, pagué $14000 para toda la familia, nosotros tres. A partir de este aumento, vamos a pagar entre $80.000 y $120.000 y se hace difícil. Aunque algunas veces, con el certificado de discapacidad, consigo cupo o con el beneficio de mi mamá que es jubilada”, sumó la turista.

Por otro lado, Diego, a la espera de tomar el tren rumbo a Buenos Aires, afirmó que el aumento le parece "impecable y perfecto. Yo entiendo que las cosas están difíciles y duras, se complica pero al verdad es que no se puede seguir viviendo en un país donde las cosas se regalan y además los servicios terminan siendo malos porque no hay forma de sostenerlos con esos precios".

"Hace poco me mudé cerca de Mar del Plata y por eso, cada 15 días viajo a Buenos Aires por temas de trabajo. Pero respecto a esta paridad de valores con los micros, no sé que elegiría. Creo que la desventaja del tren es el horario porque uno pierde el día completo. Pienso que tiene que mejorar en cosas que son básicas. A mi me llama muchísimo la atención el coche comedor porque no tiene nada, solo un par de gaseosas de marcas desconocidas, un café intomable aunque se que lo hacen con muy buena voluntad pero considero que todo forma parte de un sistema que no funciona", enfatizó.

"En la medida en que las cosas en ese sentido vayan mejorando, el servicio también lo hará. No se si tiene sentido que aumenten las frecuencias porque a lo mejor no hay la suficiente demanda pero lo que brindan, no me deja dudas de que lo pueden mejorar. Haciendo que sea deficitario el tren, nunca se podrá lograr. Hoy pagué $6000 y me parece un mamarracho", finalizó el usuario.