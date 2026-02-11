El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC explicó que en la ciudad hubo aumentos que no se aplicaron en su momento y que ahora el valor de $949 responde a una actualización por costos y atraso acumulado.

El precio del GNC en Mar del Plata alcanzó los $949 por metro cúbico y desde el sector empresario aseguran que la suba actual también corrige un desfasaje que la ciudad arrastraba desde aumentos anteriores.

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC a nivel nacional, sostuvo que en su momento varias estaciones locales decidieron no trasladar incrementos e incluso bajar el valor para intentar atraer más clientes. “Cuando hubo aumentos anteriores, en lugar de aplicarlos, en Mar del Plata bajaron el precio para ver si recuperaban metros”, explicó.

Según detalló, el valor llegó a ubicarse muy por debajo de otras ciudades. “Estaban alrededor de 839 pesos y, en vez de subir a 850 u 860, bajaron a 700 pesos. Hubo estaciones que lo pusieron a 600 o 630 pesos. Pero no recuperaron un metro”, afirmó.

El dirigente remarcó que la caída en el consumo es un fenómeno nacional. “Se llegaron a vender 11 millones de metros cúbicos por día en el país. Hoy se venden 6.600.000. Es casi la mitad”, precisó.

En ese escenario, explicó que el aumento también responde a la suba del gas en boca de pozo y del transporte que rige desde el 1° de febrero, componentes que representan entre el 50 y el 60% del costo final.

“A menor volumen, mayor precio. Si vendés menos, el costo se reparte en menos metros”, indicó Olivero.

De esta manera, el nuevo valor en Mar del Plata no solo impacta en el bolsillo de los usuarios, sino que marca el fin de una estrategia local que buscó sostener el consumo con precios más bajos, pero que —según el propio sector— no logró revertir la fuerte caída en las ventas.