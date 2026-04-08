Las empresas de transporte público de pasajeros solicitaron una fuerte actualización del boleto de colectivo en Mar del Plata, luego de que un nuevo estudio de costos fijara una tarifa técnica de $2.569,48, muy por encima del valor actual de $1.550.

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El planteo fue presentado por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros ante la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda del municipio, en el marco del proceso de actualización tarifaria. De avanzar, el ajuste implicaría una suba cercana al 66%.

Según argumentaron las compañías, el sistema atraviesa un desequilibrio económico y financiero producto del atraso tarifario, el aumento sostenido de los costos operativos y la falta de sincronización en la actualización de los subsidios.

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Además, señalaron que el actual contrato de concesión se volvió muy difícil de sostener en las condiciones vigentes. La red local cuenta hoy con 421 colectivos y durante el período evaluado recorrió más de 30,3 millones de kilómetros.

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En ese contexto, desde la oposición salieron a cuestionar el pedido empresarial. “No se puede seguir trasladando el costo a los vecinos sin mejorar el servicio”, advirtió la concejal Eva Ayala, de Acción Marplatense y el movimiento Derecho al Futuro, en diálogo con El Marplatense.

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La edil remarcó que el incremento solicitado se da en un escenario económico complejo para buena parte de la población. “El bolsillo de la gente no da más, este aumento se suma a una presión económica que ya resulta insostenible para muchas familias”, sostuvo.

Ayala también apuntó contra el funcionamiento del sistema y la falta de definiciones de fondo. “Sigue funcionando en la excepción, con cinco prórrogas de un contrato de emergencia, en lugar de avanzar con una licitación, que es lo que corresponde”, cuestionó.

Por último, consideró que la prestación actual no está a la altura del valor que pagan los usuarios. “Hay frecuencias irregulares, incumplimientos en muchas líneas y condiciones de higiene muy distanciadas de lo esperado”, afirmó.

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La solicitud de aumento ahora deberá ser evaluada por el Ejecutivo municipal, que tendrá la última palabra sobre una eventual modificación del cuadro tarifario.