El Concejo Deliberante aprobó hoy un incremento del 20% en la tarifa de taxis, tanto en el horario diurno como en el nocturno. De esta manera, entre las 06:00 y las 22:00, la bajada de bandera pasará a costar $2250 y la ficha -cada 160 metros- $150.

Según se indicó, la ficha de $150 será además el costo que regirá para cada minuto de espera y para cada bulto o valija que exceda las medidas de 90x40x30 centímetros.

Por otra parte, durante el horario nocturno -entre las 22:00 y las 06:00- la bajada de bandera será de $2700. En este caso, cada 160 metros de recorrido, cada minuto de espera y cada valija que supere el tamaño establecido tendrán un costo de $180.

La Asociación Marplatense de Propietarios (Ampat), la Sociedad de Conductores, la Federación Nacional y el sindicato Supetax, entre otras entidades, habían presentado un estudio de costos que estimaba un incremento del 40%. Sin embargo, embargo señalaron ser “conscientes de la situación económica actual y no deseamos cargar a la sociedad con más gastos adicionales”.

